Nur noch kleines Wunder kann den SKN jetzt retten

„Positiv stimmt mich, dass wir sehr aktiv und bissig waren“, suchte Baumgartner nach Strohhalmen. Nach elf Runden ohne Sieg und nur drei Punkten muss nun gegen Altach ein Dreier her. „Die Mannschaft ist durch die Bank sehr jung. Was die Jungs jetzt brauchen, ist ein Erfolgserlebnis.“ Einziger kleiner Trost könnte sein, dass selbst der Tabellenletzte nicht direkt absteigen, sondern in die Relegation muss, weil aller Voraussicht nach keines der aufstiegswilligen und -berechtigten Teams unter den Top zwei der 2. Liga landen wird. „An eine Relegation verschwenden wir noch keinen Gedanken“, betonte Baumgartner freilich.