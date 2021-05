LIVE ab 17 Uhr: FC Admira gegen SKN St. Pölten

Die neue Amtszeit von Gerald Baumgartner als Trainer des SKN St. Pölten beginnt mit einem Schlüsselspiel. Der 56-Jährige tritt mit dem Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Samstag auswärts gegen den Vorletzten Admira an. Der Rückstand auf die Südstädter beträgt zwei Punkte, eine Niederlage in der BSFZ Arena sollte also dringend vermieden werden. „Verlieren ist verboten, das ist klar“, erklärte Baumgartner. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.