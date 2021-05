Rapid: Das 8:1-Feuerwerk muss aus den Köpfen raus

Was in Hütteldorf allen herzlich egal ist. Noch nie konnte Rapid in einer Saison alle Duelle gegen den WAC gewinnen. Heute hat man - nach dem 8:1, 1:0 und 4:3 - die Chance dazu. Für Kühbauer mit Blick auf die Tabelle wichtig: „Mit drei Punkten haben wir Platz zwei komplett abgesichert, dann wird’s für die anderen schwierig, hätten wir unser Saisonziel erreicht.“