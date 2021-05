Hamilton: „War ein Moment, den ich nie vergesse!“

Entscheidung am Start

Wo Hamilton die entscheidenden Tausendstel am Auto fand, erklärte Teamchef Toto Wolff so: „Er hat gesagt, dass wir einen bisschen falschen Weg beim Set-up eingeschlagen hätten. Dann hat er mit den verfügbaren Instrumenten Änderungen vorgenommen, so das Untersteuern wegbekommen. Und sich damit die Bestzeit gekrallt.“ Wie bewertet Wolff die Siegchance? „Es ist so eng, dass alles möglich ist. Wer beim Start die Nase vorne hat, dürfte eine gute Chance haben. Aber es sind Under- oder Overcut möglich … ich habe keine Ahnung.“