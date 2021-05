Ab 15 Uhr LIVE: Wer holt die Pole in Barcelona?

Hamilton gewann zum Auftakt in Bahrain und am vergangenen Wochenende in Portugal, Verstappen sicherte sich den Sieg in Imola und liegt in der Gesamtwertung acht Punkte hinter dem Dauersieger. In Spanien gilt Hamilton ebenfalls als Favorit, auch weil er zuletzt viermal in Serie auf dieser Strecke gewann. Ein weiterer Triumph und der 36-Jährige würde mit Michael Schumacher gleichziehen, der das Rennen als einziger Fahrer sechsmal gewann. Heute steht zuerst einmal das Qualifying auf dem Programm ...