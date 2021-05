Rauch im Motorraum: Pkw fing während Fahrt Feuer

Am Samstag gegen 12.05 Uhr war eine 73-jährige Villacherin mit ihrem Pkw in Finkenstein am Faaker See von Latschach kommend in Richtung Altfinkenstein unterwegs gewesen. Dabei bemerkte die Frau eine starke Rauchentwicklung im Motorraum und hielt infolgedessen am rechten Fahrbahnrand an und stieg aus. „Nach immer stärker werdender Rauchentwicklung verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in Vollbrand“, schildert ein Polizist.