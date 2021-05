17-Jähriger legte sich in Hohenems mit Polizei an

Ein alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer im Alter von 17 Jahren hat sich am Samstagabend in Hohenems nach einem Unfall mit der Polizei angelegt. Erst nach mehrfacher Abmahnung wirkten er, sein Vater und ein weiterer Begleiter an der Unfallaufnahme mit. Sie werden nun wegen aggressiven Verhaltens angezeigt, der 17-Jährige auch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit.