Eva Peter wird zur neuen Vize-Bürgermeisterin

Mario Leiter (SPÖ) wird neuer Kommandant der Bludenzer Stadtpolizei und verzichtete deshalb auf seinen „Nebenjob“ als Vize-Bürgermeister. In der Stadtvertretungssitzung am Donnerstag wurde nun Eva Peter zu seiner Nachfolgerin gekürt. Sie war bisher Tourismus-Stadträtin in der Alpenstadt, diesen Posten übernimmt nun Catherine Muther vom Team Leiter. Bürgermeister Tschann freut sich jedenfalls auf eine „produktive Zusammenarbeit“.