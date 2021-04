Frisches Geld für große Pläne, Benkos Börsegang

Öffi-Ausbau, Digitalisierung, ökosoziale Steuerreform und Job-Offensive - mit einem Bündel an Maßnahmen will die Regierung bekanntlich den „Comeback-Turbo zünden“, damit nach der Gesundheits- auch die Wirtschaftskrise bewältigt werden kann. In der Wirtschaft werden diese Signale sehr wohlwollend aufgenommen, große Investoren hoffen auf positive Stimmung und wollen sich auf dem Kapitalmarkt frisches Geld für Investitionen (und neue Arbeitsplätze) beschaffen.