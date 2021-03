Einladung ins Chalet: Benko und die Wirecard

Einladung ins Chalet

Benko sprach jedenfalls eine Einladung in das Chalet-N nach Oberlech aus und wünschte ein schönes Wochenende. Ob Braun dieser Einladung gefolgt ist, ist nicht bekannt. Der Kontakt zwischen Braun und Benko ist jedenfalls nicht so schnell abgerissen. Am 7. April 2020, als die zur Signa-Gruppe gehörende Handelssparte namens Galeria Karstadt Kaufhof Lockdown-bedingt erstmals in Schieflage geraten war, dachte der Wirecard-Chef offenbar noch, er könne dem Signa-Gründer unter die Arme greifen: „Lieber René“, schrieb Braun, „ich weiß, die Zeiten sind extrem hart insbesondere für den Handel, wenn ich dich in irgendeiner Form unterstützen kann, lass es mich wissen.“