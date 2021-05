Immer mehr Burgenländer fahren auf das Radeln ab

Bundesweit gibt es unter anderem 16 Fahrräder, auch E-Bikes, im „Radel-Lotto“ zu gewinnen. Radfahren liegt voll im Trend. „Diese Entwicklung wollen wir mit einer Reihe an Maßnahmen weiter fördern“, kündigt der Landesrat an. Ein Beispiel ist der neue, 220 Meter lange Geh- und Radweg an der B…50 in Stoob. Die Fertigstellung ist schon für Mitte Mai vorgesehen. „Das Projekt setzt einen wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz von Stoob um“, betont Dorner.