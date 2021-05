Radverleih für Katschberg und das Lieser-Maltatal

Nicht nur mit dem neuen Tourismusbus sondern bald auch auf zwei Rädern können Einheimische sowie Gäste das Katsch-Lieser-und Maltatal erkunden. In Malta beim Hotel Benjamin, am Katschberg bei der Ski- und Sportschule Krabath oder in der Innerkrems bei der Skischule Schiffer können bereits Fahrräder ausgeliehen werden.