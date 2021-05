Islamkonferenz in Wien: ÖVP attackiert die Neos

Der Großteil des freigegebenen Geldes fließt in eine Islamkonferenz, an der (fast) nur muslimische Organisationen teilnehmen. Es geht um „Identitätsfindung und Selbstorganisation“, Vorurteile und Rassismus. Wird hier die Opferkarte gezückt, um an Steuermittel zu kommen? Die Türkisen meinen Ja. „Die Neos haben sich immer als transparent inszeniert. Nach einem halben Jahr im Amt fördern sie eine innerislamische Konferenz, die von einem dubiosen Vereinkonstrukt abgehalten wird“, wettert ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer.