Biontech/Pfizer spendet Impfdosen für Tokio-Asse

Indem sie sich impfen lassen würden, könnten sie eine starke Botschaft aussenden, dass es beim Impfen nicht nur um die persönliche Gesundheit gehe, sondern auch um Solidarität und Rücksichtnahme auf das Wohlergehen anderer in ihren Gemeinschaften, hieß es. Im März hatte IOC-Chef Bach noch angekündigt, für die Sommerspiele und die Winterspiele 2022 in Peking Impfstoff in China zu kaufen. Eine Impfung ist freilich keine Voraussetzung für die Teilnahme an den Tokio-Spielen.