Austro-Freistil-Trio verpasst Olympia-Chance

Österreichs Ringer werden bei den Olympischen Spielen in Tokio in den Freistil-Bewerben der Männer nicht vertreten sein! Bei der letzten Quali-Chance schieden am Donnerstag in Sofia sowohl Gabriel Janatsch in der Klasse bis 65 kg, Simon Marchl (-74 kg) und Johannes Ludescher (-125) bereits in der Qualifikation aus.