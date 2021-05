Neues Urteil: Schadenersatz bei Wildunfällen

Dieses Urteil sorgt für Wirbel: Wer in Hinkunft auf der Straße mit Hirschen, Rehen oder anderen Wildtieren kollidiert, hat nicht nur den Schaden am Auto, sondern soll auch für das Tier bezahlen. Zwei Kärntner Anwälte haben dies durchgeklagt - ihnen geht es in erster Linie um den Schutz der Waldtiere und um die Erziehung der Autofahrer!