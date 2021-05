Roter ÖGB-Boss lobt schwarze Schlüsselspieler

„Steuerproblem in Italien“

Auf großes Interesse stieß auch das „Steuerproblem in Italien“, Festgehalten in einer Kommunikation zwischen dem heutigen Finanzminister Gernot Blümel und Novomatic-Vorstand Harald Neumann. Am 12. Juli 2017 bat Neumann bei Blümel (damals ÖVP-Chef Wien) um einen Termin mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz. Es gehe um „Spende“ und ein „Problem in Italien“. Dann schrieb Blümel an Thomas Schmid die berühmte Nachricht: „Tu es für mich“. Diese Episode interessiert auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Gegen Gernot Blümel wird ermittelt, es gilt, so wie für alle Beschuldigten in dem umfangreichen Komplex, die Unschuldsvermutung.