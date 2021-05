Katzian: Schmid-Bestellung war „offenes Geheimnis“

Am Dienstag Aufregung um Bonelli

Aufregung hatte es im Ibiza-U-Ausschuss am Dienstag um die Befragung von Bonelli gegeben. Es war bekannt geworden, dass die NEOS eine Anzeige wegen Falschaussage in seiner ersten Befragung eingebracht haben. Übrigens auch gegen Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).