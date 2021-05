Ab 21 Uhr LIVE: AS Roma gegen Manchester United

Das Finale der Europa League könnte so wie schon vor zwei Jahren zu einer rein englischen Angelegenheit werden. Manchester United geht heute mit einem beruhigenden 6:2-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Roma und wird sich das Ticket für das Endspiel am 26. Mai in Danzig wohl nicht mehr nehmen lassen. Im zweiten Duell will Arsenal in London die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Villarreal wettmachen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 21 Uhr live dabei!