Ab 21 Uhr LIVE: Arsenal gegen Villarreal

Während Villarreal als Sechster in Spanien auch kommende Saison im Europacup zu sehen wäre, geht es für Arsenal in der Europa League um einiges. Als Neunter der Premier League liegt der Klub außerhalb der internationalen Startplätze. Mit einem Finalsieg im zweithöchsten europäischen Klubbewerb wäre auch ein Fixplatz in der kommenden Champions League verbunden.