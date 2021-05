Wrabetz: „Wir setzen auf Talent aus Österreich“

Auch ein Thema: der ORF will Geschlechtergleichheit in seinem Programm schaffen. Dafür nimmt man am Küniglberg seit Längerem an der von der BBC initiierten „50:50-Challenge“ teil. Die vom Österreichischen Filminstitut vergebenen Filmfördermittel sollen außerdem bis 2024 zu gleichen Teilen an Männer und Frauen verteilt werden. Sieht das aktuelle Abkommen auch diese Form der Gleichberechtigung vor? „Wir haben in den letzten Jahren auch ohne diese Regelung gezeigt, dass wir den Anteil von Frauen auch hinter der Kamera maßgeblich steigern“, so der ORF-Chef.