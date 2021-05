70. Hochzeitstag: Eine Liebe, die niemals vergeht

Verliebt, verlobt – verschoben. Das, was Brautpaaren heutzutage in der Krise widerfährt, können sich die beiden nicht so richtig vorstellen. Mit großen Herausforderungen waren sie in den Nachkriegsjahren aber allemal konfrontiert. „Unsere Eltern mussten viel durchmachen, umso mehr haben sie geleistet“, erzählt eine der zwei Töchter, Margarete (63), voller Stolz: „Ich kenne keine bessere Mama und keinen besseren Papa.“