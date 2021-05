Deutsche Ausgangssperre gilt auch bei Transit

Reisen zählen nicht zu den Ausnahmen - Bestrafung möglich

Touristische Reisen - etwa eine Fahrt von Vorarlberg nach Salzburg - zählen nicht zu den Ausnahmen. „Reisen sollten grundsätzlich so geplant werden, dass sie nicht in den Zeitraum der nächtlichen Ausgangssperren fallen. Letztendlich geht es immer um den Aufenthalt außerhalb der Wohnung, daher ist theoretisch eine Bestrafung möglich“, warnt Jürgen Wagner vom ÖAMTC.

Ebenfalls keine Ausnahmen sind vorgesehen, wenn man unverschuldet - etwa durch Zugverspätung oder Stau - gegen die Ausgangssperre verstößt. „Ob jedoch geahndet wird, liegt im Ermessen der kontrollierenden Beamten“, sagt Wagner. Grundsätzlich sei es besser, sich nicht in Bayern erwischen zu lassen, dort drohen die höchsten Strafen.