WC am Karussell: „Streich“ mit Ekelfaktor in Linz

Mehrere Jugendliche haben am späten Dienstagabend in Linz eine mobile Toilette aus dem Ing.-Stern-Park auf ein Ringelspiel am Kinderspielplatz verfrachtet und es einige Runden drehen lassen. Die Exkremente verteilten sich auf dem Areal, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es setzte Anzeigen, auch wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung.