Mit 180 km/h vor Polizei geflüchtet

Der Polizei mit 180 km/h davongefahren ist am Montag ein Autofahrer in Wals. Er fuhr der Streife dicht auf - als die Zivilstreife ihn anhalten wollte, raste er Richtung Deutschland davon. Er konnte von der bayrischen Polizei ausgeforscht werden. Im Zuge der Fahndung durch die bayrische Polizei wurde das Auto in Marzoll geparkt und ohne Lenker angetroffen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger als vermutlicher Lenker ausgeforscht werden. Der Mann besitzt keinen Führerschein und gab an, den PKW nicht gelenkt zu haben. Der PKW wurde von der bayrischen Polizei sichergestellt und der 22 Jährige festgenommen.