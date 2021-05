Verstappen knurrt: „Dafür brauche ich Nico nicht!“

Auf die Analyse von Nico Rosberg hätte Max Verstappen gern verzichtet. Der Hinweis des Ex-Weltmeisters auf das Ausnahmetalent von Formel-1-WM-Leader Lewis Hamilton war für den Red-Bull-Piloten nach seiner Niederlage in Portugal längst keine Neuigkeit mehr. „Ich brauche Nico nicht, um zu verstehen, wie gut Lewis ist. Ich weiß, dass er sehr gut ist, sonst gewinnst du nicht so viele Titel“, knurrte Verstappen, als er in Portimao auf Rosbergs TV-Kommentar angesprochen wurde.