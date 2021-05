Ab 16 Uhr LIVE: Wer gewinnt Rennen in Portimao?

Red Bulls Titelanwärter gewann zuletzt in Imola vor Mercedes-Superstar Hamilton, der wiederum den Auftakt in Bahrain vor dem Niederländer für sich entschieden hatte und aktuell einen Punkt Vorsprung auf seinen Herausforderer hat. „Das war ein großartiger Sieg, nachdem ich den in Bahrain knapp verpasst hatte. Es war deshalb eine Genugtuung, das Rennen in Imola zu gewinnen“, betonte Verstappen rückblickend.