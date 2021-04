Ungeduld unter den Steyrer MAN-Mitarbeitern wächst

„Meine Sorge ist, dass der Standort so herunter gefahren wird, dass es irgendwann mal kein Zurück mehr gibt. Darum zählt jeder Tag“, hatte sich mit Saki Stimoniaris der Konzernbetriebsratsvorsitzende von MAN zuletzt in der Causa Steyr geäußert. Der Lkw-Hersteller will das Werk in Oberösterreich bis Ende 2022 schließen. Das einzige tragfähige Übernahmekonzept, das Sigi Wolf vorgelegt hatte, wurde von der Belegschaft im Rahmen der Urabstimmung aber abgelehnt.