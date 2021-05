Schwerverletzte bei Frontalcrash auf der B 10

Kein Tag der Erholung war der Feiertag am Samstag für viele ehrenamtliche Helfer im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha. Denn gegen 13.40 Uhr kollidierten auf der B10 zwischen Enzersdorf an der Fischa und Schwadorf aus vorerst unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge mit Wiener Kennzeichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallwagen in den Straßengraben geschleudert. Zeugen verständigten sofort die Einsatzkräfte.