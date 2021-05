Forscher geben Entwarnung zu indischer Variante

Zweifache Mutation nicht automatisch doppelt so gefährlich

Britische Forscher haben sich nun die vorläufige Datenlage angesehen und in einer Laborstudie die Wirkung der Impfung analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Kombination der beiden Mutationen keine wesentliche Antikörperumgehung bewirkt, erklärte Ravi Gupta von der Medizinischen Universität in Cambridge via Twitter. Dass die beiden Varianten gemeinsam auftreten, bedeutet damit nicht automatisch, dass die neue Variante auch doppelt so gefährlich ist.