„Impfstoff wirkt auch gegen die indische Variante“

Noch unklar, wie gefährlich die Variante ist

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist bisher nicht klar, in welchem Ausmaß die Variante B.1.617 für den rapiden Anstieg der Fälle in Indien mitverantwortlich ist. Es gebe viele Faktoren, die dazu beigetragen haben könnten. So hätten etwa in jüngster Zeit Feste (Bild unten) und Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern stattgefunden, was zu Verbreitung des Virus beigetragen habe.