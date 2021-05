Öffnungsschritte sind „nicht gefährdet“

Heißt im konkreten Fall: All jene Personen, die am Montag, dem 26. April, zwischen 7.45 und 8.20 Uhr in der Lidl Filiale in der Münchner Bundesstraße waren, sollen sich bei der Gesundheitsberatung 1450 oder bei der Behörde unter 0662 8180 5981 melden.