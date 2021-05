Buchstäblich wie der Phönix aus der Asche

Ausstellungsfläche wird um ein Drittel größer

„We will be back“, heißt es auf der Website. Und wie! Das neue Motorcycle Museum wird sogar größer, sozusagen ein „Upcycle“. Heißt im Klartext, dass nicht nur die früheren 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche entstehen, sondern 4500. „Anfangs werden wir verstärkt mit Leihgaben arbeiten“, blickt Attila in die Zukunft, die an Attraktivität gewinnen werde, „wir setzen verstärkt auf Erlebnis und Begreifen“. So soll beispielsweise eine 360-Grad-Illusion mit einer fiktiven Fahrt entstehen - mit realen Gefühlen.