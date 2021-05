„Pistolero“ auch nach Diebstahl auf freiem Fuß

Kommentar: Fragen wird man wohl noch dürfen?

Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur blöde Antworten, heißt es unter Journalisten gerne. Nach vielen Jahren in der Branche und zig Terminen anwesend und mithörend, kann ich das nicht so ganz bestätigen. Mir drängen sich aber viele Fragen zu diesem Bericht auf. Etwa, wie es möglich ist, dass jemand frei herumläuft, der vor wenigen Tagen eine Frau mit einer Waffe bedroht hat? Muss man sich in Innsbruck an derartige Vorfälle am helllichten Tag gewöhnen? Sind unsere Justizanstalten so voll, dass man nur mehr für „schwere Fälle“ Platz hat?