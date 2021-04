Drei mutige Angestellte konfrontierten Parfum-Dieb

In einem Geschäft in den Innsbrucker Rathausgalerien versuchte am Donnerstag ein Marokkaner (44), ein Parfum zu stehlen. Doch da hatte er die Rechnung ohne den hartnäckigen Angestellten gemacht. Nach kurzer Flucht wurde er in der Anichstraße konfrontiert. Er verletzte eine Frau leicht an der Hand, die Polizei nahm ihn daraufhin fest.