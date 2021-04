Vorgehaltene Pistole sollte bloß „Spaß“ sein

Schock für eine Frau am späten Donnerstagnachmittag am Innsbrucker Bahnhof: Ein Unbekannter kam auf sie zu und bedrohte sie mit einer Schusswaffe. Später tauchte er ab - an Einzelheiten konnte sich das traumatisierte Opfer nicht erinnern. Doch wenige Tage später wurde der Tatverdächtige wegen einer anderen Übertretung festgenommen.