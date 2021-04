Rennen in Mexiko und USA finden wie geplant statt

Nach der Absage des Rennens in Kanada ist die Formel 1 bemüht, Zweifel wegen der anderen Amerika-Rennen zu beseitigen. „Nach den Neuigkeiten aus Kanada möchte die Formel 1 sehr deutlich machen, dass es bei den Rennen in Mexiko und den USA später in der Saison keine Änderungen gibt“, heißt es in einem aktuellen Statement aus Mexiko. Am Mittwoch hatte die Formel 1 das diesjährige Aus für den Grand Prix in Montreal im Juni bekannt gegeben.