Absage fix! Türkei übernimmt den GP von Kanada

Der Grand Prix von Kanada in Montreal fällt auch in diesem Jahr aufgrund von durch die Corona-Pandemie bedingten Einreisebeschränkungen aus. Wie die Formel 1 am Mittwoch bekannt gab, wird die Türkei den Renntermin am 13. Juni mit dem Rennen in Istanbul übernehmen. Eine Woche davor findet der sechste WM-Lauf der Saison in Baku statt, es ist logistisch damit die naheliegendste Lösung.