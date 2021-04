Salzburg: Der Musterschüler ist ein Leipzig-Mann

Nach 18 Spielern exklusive Marcel Sabitzer wechselt im Sommer mit Marsch der erste Trainer direkt von Salzburg nach Sachsen. Es wären schon mehr gewesen, hätte es einst mit Hütter, Rose und Co. nicht Zerwürfnisse gegeben. Auch wohin der Weg Jaissles führen soll, ist vorgezeichnet. Jaissle sagte gestern bei seiner Präsentation selbst: „Es hat viele Mentoren, Begleiter in der Trainerkarriere gegeben. Anfangs in Leipzig war das auch Ralf Rangnick.“