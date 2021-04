Salzburg hat Nachfolger für Jesse Marsch gefunden!

Leipzig setzte sich durch

Damit entschied man sich gegen Rene Aufhauser, der zuletzt auch im Rennen um die Marsch-Nachfolge gewesen war. Was darauf hindeutet, dass die Weisung einmal mehr aus Leipzig kam, wer neuer Cheftrainer in der Mozartstadt wird. In Salzburg hatte es nämlich Tendenzen gegeben, eine österreichische Lösung zu finden. Oliver Mintzlaff und Leipzig setzten sich letztendlich jedoch durch.