WSG Tirol holt deutschen Verteidiger Kubatta

„Gregerl“: ÖFB-Stürmer nicht an Messi & Co. messen
„Quoten unmenschlich“
Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Donnerstag die Verpflichtung des Deutschen David Kubatta vermeldet!
Der 21-Jährige kommt vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden und soll auch durch seine Größe von hünenhaften 1,95 Metern die Innenverteidigung verstärken.
Kubatta war in der Vorsaison in der dritten Liga Teil der Aufstiegsmannschaft der Dresdner, kam aber heuer in der zweiten Liga noch nicht zum Einsatz.
