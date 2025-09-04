Vorteilswelt
1,95-Meter-Hüne

WSG Tirol holt deutschen Verteidiger Kubatta

Fußball National
04.09.2025 16:05
David Kubatta
David Kubatta(Bild: WSG Tirol/Hagleitner)

Fußball-Bundesligist WSG Tirol hat am Donnerstag die Verpflichtung des Deutschen David Kubatta vermeldet!

Der 21-Jährige kommt vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden und soll auch durch seine Größe von hünenhaften 1,95 Metern die Innenverteidigung verstärken.

Kubatta war in der Vorsaison in der dritten Liga Teil der Aufstiegsmannschaft der Dresdner, kam aber heuer in der zweiten Liga noch nicht zum Einsatz.

