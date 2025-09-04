Zweiter Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso!

Juan Ayuso hat nach der 7. auch die 12. Etappe der Vuelta a España gewonnen! Der 22-jährige Spanier sorgte am Donnerstag nach 145 Kilometern von Laredo nach Los Corrales de Buelna für den bereits fünften Sieg des UAE-Teams, das er nach Saisonende im Streit verlassen wird. Ayuso setzte sich im Zweiersprint gegen seinen Landsmann Javier Romo (Movistar) durch. Die Gesamtklassement-Fahrer hielten sich am Tag vor der Königsetappe mit der Bergankunft am Angliru zurück.
Jonas Vingegaard und Co. erreichten das Ziel gemeinsam mehr als sechs Minuten nach dem Sieger. Der dänische Topfavorit Vingegaard (Visma) führt weiterhin 50 Sekunden vor Joao Almeida (UAE). Felix Gall (Decathlon) ist 2:17 Minuten zurück Fünfter. Diese Rangordnung und Abstände dürften sich am Freitag ändern. Es warten 203 Kilometer mit 4000 zu überwindenden Höhenmetern, der 12 Kilometer lange Schlussanstieg zum Angliru ist extrem steil.
Mord-Drohungen gegen Israel-Team
Am Tag nach dem durch Pro-Palästina-Demonstranten gegen den Gaza-Krieg ausgelösten Chaos im Etappen-Zielort Bilbao blieb es diesbezüglich am Donnerstag ruhig. Óscar Guerrero, Sportdirektor von Israel-Premier Tech, berichtete von Mord-Drohungen gegen seinen Rennstall. „Wir haben Angst“, sagte er dem spanischen Radiosender Onda Cero. Er bat darum, „das Team nicht anzugreifen“. Bereits vor dem Abschnitt im Baskenland hatte es mehrere, durch pro-palästinensische Demonstranten ausgelöste Situationen gegeben, die das Fahrerfeld gefährdeten. Auf der fünften Etappe hatten Demonstrierende das Israel-Team im Mannschaftszeitfahren gestoppt.
Ein Rückzug aus der Rundfahrt kommt für den Rennstall nicht infrage. „Jede andere Vorgehensweise würde einen gefährlichen Präzedenzfall im Radsport schaffen, nicht nur für Israel-Premier Tech, sondern für alle Teams“, hieß es in einem offiziellen Statement.
Das Ergebnis der 12. Etappe:
1. Juan Ayuso (ESP) UAE 3:16:21 Std.
2. Javier Romo (ESP) Movistar – gleiche Zeit
3. Brieuc Rolland (FRA) Groupama +0:13 Min.
Weiters:
48. Felix Großschartner (AUT) UAE +6:22
66. Felix Gall (AUT) Decathlon – gleiche Zeit
104. Patrick Gamper (AUT) Jayco +17:57
134. Tobias Bayer (AUT) Alpecin – gleiche Zeit
Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma 44:36:45 Std.
2. Joao Almeida (POR) UAE +0:50 Min.
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 +0:56
Weiters:
5. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:17
48. Felix Großschartner (AUT) UAE +51:55
100. Patrick Gamper (AUT) Jayco +1:33:58 Std.
130. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +1:53:28
