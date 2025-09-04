Zweiter Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso!

Mord-Drohungen gegen Israel-Team

Am Tag nach dem durch Pro-Palästina-Demonstranten gegen den Gaza-Krieg ausgelösten Chaos im Etappen-Zielort Bilbao blieb es diesbezüglich am Donnerstag ruhig. Óscar Guerrero, Sportdirektor von Israel-Premier Tech, berichtete von Mord-Drohungen gegen seinen Rennstall. „Wir haben Angst“, sagte er dem spanischen Radiosender Onda Cero. Er bat darum, „das Team nicht anzugreifen“. Bereits vor dem Abschnitt im Baskenland hatte es mehrere, durch pro-palästinensische Demonstranten ausgelöste Situationen gegeben, die das Fahrerfeld gefährdeten. Auf der fünften Etappe hatten Demonstrierende das Israel-Team im Mannschaftszeitfahren gestoppt.