Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vuelta a España

Zweiter Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso!

Sport-Mix
04.09.2025 17:55
Juan Ayuso
Juan Ayuso(Bild: EPA/JAVIER LIZON)

Juan Ayuso hat nach der 7. auch die 12. Etappe der Vuelta a España gewonnen! Der 22-jährige Spanier sorgte am Donnerstag nach 145 Kilometern von Laredo nach Los Corrales de Buelna für den bereits fünften Sieg des UAE-Teams, das er nach Saisonende im Streit verlassen wird. Ayuso setzte sich im Zweiersprint gegen seinen Landsmann Javier Romo (Movistar) durch. Die Gesamtklassement-Fahrer hielten sich am Tag vor der Königsetappe mit der Bergankunft am Angliru zurück.

0 Kommentare

Jonas Vingegaard und Co. erreichten das Ziel gemeinsam mehr als sechs Minuten nach dem Sieger. Der dänische Topfavorit Vingegaard (Visma) führt weiterhin 50 Sekunden vor Joao Almeida (UAE). Felix Gall (Decathlon) ist 2:17 Minuten zurück Fünfter. Diese Rangordnung und Abstände dürften sich am Freitag ändern. Es warten 203 Kilometer mit 4000 zu überwindenden Höhenmetern, der 12 Kilometer lange Schlussanstieg zum Angliru ist extrem steil.

Mord-Drohungen gegen Israel-Team
Am Tag nach dem durch Pro-Palästina-Demonstranten gegen den Gaza-Krieg ausgelösten Chaos im Etappen-Zielort Bilbao blieb es diesbezüglich am Donnerstag ruhig. Óscar Guerrero, Sportdirektor von Israel-Premier Tech, berichtete von Mord-Drohungen gegen seinen Rennstall. „Wir haben Angst“, sagte er dem spanischen Radiosender Onda Cero. Er bat darum, „das Team nicht anzugreifen“. Bereits vor dem Abschnitt im Baskenland hatte es mehrere, durch pro-palästinensische Demonstranten ausgelöste Situationen gegeben, die das Fahrerfeld gefährdeten. Auf der fünften Etappe hatten Demonstrierende das Israel-Team im Mannschaftszeitfahren gestoppt.

Ein Rückzug aus der Rundfahrt kommt für den Rennstall nicht infrage. „Jede andere Vorgehensweise würde einen gefährlichen Präzedenzfall im Radsport schaffen, nicht nur für Israel-Premier Tech, sondern für alle Teams“, hieß es in einem offiziellen Statement.

Das Ergebnis der 12. Etappe:
1. Juan Ayuso (ESP) UAE 3:16:21 Std.
2. Javier Romo (ESP) Movistar – gleiche Zeit
3. Brieuc Rolland (FRA) Groupama +0:13 Min.
Weiters:
48. Felix Großschartner (AUT) UAE +6:22
66. Felix Gall (AUT) Decathlon – gleiche Zeit
104. Patrick Gamper (AUT) Jayco +17:57
134. Tobias Bayer (AUT) Alpecin – gleiche Zeit

Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma 44:36:45 Std.
2. Joao Almeida (POR) UAE +0:50 Min.
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 +0:56
Weiters:
5. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:17
48. Felix Großschartner (AUT) UAE +51:55
100. Patrick Gamper (AUT) Jayco +1:33:58 Std.
130. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +1:53:28

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
173.106 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
162.269 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
159.264 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1781 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1314 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1186 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Sport-Mix
Vuelta a España
Zweiter Etappensieg für UAE-Problemkind Ayuso!
Pläne vorgestellt
Bumm! Bullen bauen in Kapfenberg einen neuen Stall
Chaose bei der Vuelta
Morddrohungen gegen Team: „Wir haben Angst!“
Rennen am Hochficht?
Ski-Weltcup soll zurück nach Oberösterreich kommen
Krone Plus Logo
Karate-Lady gesteht:
„Bin froh, jetzt wieder eine Privatperson zu sein“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf