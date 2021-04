Löwe aus Zoo entflohen - Großstadt im „Lockdown“

In der Hauptstadt Somalilands am Horn von Afrika ist am Donnerstag ein Löwe aus einem Zoo ausgebrochen. Die Polizei in Hargeisa, der Hauptstadt der de facto unabhängigen Republik im Norden Somalias, habe eine umfangreiche Suche nach dem Raubtier gestartet, sagte der stellvertretende Bürgermeister Hargeisas, Abdiazis Agaweyen, während einer Pressekonferenz. Medienberichten zufolge soll der Löwe nach seinem Ausbruch mindestens zwei Menschen verletzt haben.