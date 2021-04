Wie die Grünen einem Investor die Rutsche legen

Markus Reiter saß auch in der Wettbewerbsjury für das Projekt. Es war angesichts der Lobhudelei nicht schwer zu erraten: Reiter hat für das Vorhaben gestimmt. „Es wurde einstimmig angenommen“, erklärt er. „Mir war aber immer wichtig, dass es keine Abänderung des Flächenwidmungsplanes gibt.“ Das ist ein schöner Satz, aber irrelevant – denn Benkos Signa will keine Abänderung des Flächenwidmungsplanes, sondern hat eine Einreichung mit gewünschten „Abweichungen“ eingebracht. Und über die entscheidet am Ende der Instanzen – richtig! – der Bauausschuss des Bezirks von Markus Reiter.