Abriss in Schutzzone: Das Bauglück des Jongleurs

Büro Sima: „Bauordnung lässt Einordnung in das Stadtbild in der Zone zu“

Und die Glückssträhne geht weiter: Obwohl der Leiner in einer Schutzzone steht, darf großzügig abgerissen werden. „Die Bauordnung lässt dezidiert die Einordnung in das Stadtbild auf zeitgemäße Weise in der Zone zu“, heißt es dazu aus dem Büro von Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Und weiter: „Von Beginn an war klar, dass das Gebäude Mariahilfer Straße 12-16 nicht abgebrochen werden darf. Für den restlichen Teil hat der Bauwerber ein externes Gutachten eingereicht.“ Heißt: Ein Stück bleibt übrig, ein „Feigenblatt“, wie es ein Kenner der Materie nennt, der Rest kommt weg. Das berühmte Jugendstil-Juwel, die Leiner-Stiege, befindet sich im Inneren und interessiert die Behörden nicht: Sie wird eliminiert!