„Ein Durchschnittsmädel war ich noch nie“

Wie suchen Sie Talente für Ihre Mannschaften aus?

Man kann Talent nicht pauschal an einem Kriterium festmachen. Ich sehe es so: Ein Talent kennt seine oder ihre Stärken. Wo genau diese Stärken liegen, ist fast nebensächlich. Manche sind in der Technik stark, andere in der Taktik. Es gibt Arbeitstiere, die konditionell mehr als andere an ihre Grenzen gehen. Entscheidend ist aber, was die Spielerin aus ihrer Stärke macht.