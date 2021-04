Supermarkt-Kunde im Streit mit Glasflasche bedroht

Die beiden Männer - ein 44-jähriger US-amerikanischer Staatsbürger und ein 40-Jähriger - trafen gegen 17.45 Uhr in der Warteschlange vor der Kassa des Supermarktes in der Hütteldorfer Straße in Penzing aufeinander. Der 44-Jährige war vor dem Jüngeren dran, legte seine Ware auf das Förderband und brauchte dafür wohl zu lange. So empfand es zumindest der 40-Jährige und tat das dem Amerikaner auch unverblümt kund. „Er dürfte so etwas wie ,Tua weita‘ gesagt haben“, so Polizeisprecher Christopher Verhnjak gegenüber krone.at.