Bregenzer Festspiele mit viel Optimismus

Trotz Pandemie hoffen die Bregenzer Festspiele darauf, ihre Tribüne bis auf den letzten Platz befüllen - und damit also 7000 Besucher pro Abend begrüßen zu dürfen. Ab 19. Mai sind 3000 Besucher erlaubt, deswegen übt man sich in Bregenz noch in Geduld. Eröffnet wird mit Arrigo Boitos Oper „Nero“ im Festspielhaus.