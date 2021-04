Auto gegen Zaun geschleudert: 17-Jähriger verletzt

Der junge Lenker wollte in seiner Heimatgemeinde Höhe Ratzenegg nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen, musste aber verkehrsbedingt stehen bleiben. Ein ihm folgendes Sattelkraftfahrzeug, gelenkt von einem 54-jährigen Klagenfurter, fuhr ihm trotz eingeleiteter Vollbremsung hinten auf. Der Pkw des 17-Jährigen wurde dabei von der Fahrbahn auf den Gehsteig und in weiterer Folge gegen einen Zaun geschleudert. Der Jugendliche wurde dabei verletzt.