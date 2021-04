Ab Freitag gilt in Telfs eine Ausreisetestpflicht

Aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens tritt ab Freitag bis vorerst 9. Mai eine Ausreisetestpflicht in der Gemeinde Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) in Kraft. Die Testpflicht gilt für alle Personen, die sich in Telfs aufgehalten haben und das Gemeindegebiet verlassen wollen, unabhängig von ihrem Wohnsitz und unabhängig davon, wie lange sie sich dort aufgehalten haben, teilte das Land Tirol am Mittwoch mit.